РИАМО - 5 июл. Московский суд обязал собственника исторической пожарной части села Черкизово провести комплекс работ по сохранению памятника, в 2016 году здание пострадало при пожаре, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

«Арбитражный суд удовлетворил иск департамента культурного наследия города Москвы и обязал собственника пожарной части села Черкизово провести комплекс работ по сохранению памятника», - говорится в сообщении.

Построенное в начале XX века здание является объектом культурного наследия регионального значения. Первоначально построенный для ткацкой фабрики дом был переделан в пожарное депо после 1917 года. В 2016 году строение пострадало при пожаре.

Ранее Мосгорнаследие выдало предписание о проведении ремонтно-реставрационных работ, но владелец здания его не выполнил. В связи с этим ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы, который удовлетворил иск департамента.