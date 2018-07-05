РИАМО - 5 июл. В Подмосковье в июне проверили 84 магазина на предмет незаконной торговли алкогольной продукцией, в трех из них обнаружили нарушения, было изъято 676 литров алкогольной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Министерством потребительского рынка и услуг Московской области совместно с общественными организациями в июне текущего года на территории Московской области проведен ряд мониторингов торговых точек, в ходе которых были выявлены правонарушения в трех магазинах», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По результатам работы в период проведения профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере организации нелегальной торговли алкогольной продукцией, сотрудниками территориальных органов ГУ МВД России по Московской области было изъято более 1,1 тысячи бутылок (676 литров) алкогольной продукции.

В июне 2017 года было проверено 2,1 тысячи магазинов, из них – 1,1 тысячи новых и 944 повторно. Было выявлено 304 нарушения и составлено 140 протоколов.

«Это говорит о том, что бизнес понимает, что работать вне рамок закона ему на территории Московской области не удастся. Мы продолжаем проводить еженедельные круглосуточные мониторинги. Предприниматели должны понимать, что тем, кто был уличен в незаконной торговле алкогольной продукцией, придется либо отказаться от продаж алкоголя, либо вести свою деятельность в соответствии с законом», - сказал Посаженников.