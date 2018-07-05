РИАМО - 5 июл. В связи с началом сезона ягод и грибов в Подмосковье Московская областная противопожарно-спасательная служба просит жителей соблюдать меры предосторожности, собираясь на ягодную и грибную охоту и находясь в лесу, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«В Московской области началась ягодная и грибная охота. Многие граждане отправляются в лес, не соблюдают элементарные меры предосторожности. В результате для обнаружения и спасения их из «лесного плена» приходится задействовать поисковые службы. Иногда, к сожалению, найти их не удается, и сбор грибов и ягод оборачивается трагедией», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют брать с собой в лес мобильный телефон с заряженной батареей, свисток, спички, компас, воду, а также надеть яркую одежду.

Специалисты также дают рекомендации на случай, если человек заблудился в лесу.

«Если позволяют силы, попытаться залезть на дерево и осмотреться. Если вы не можете сориентироваться и знаете, что вас будут искать, необходимо оставаться на месте. Подавайте сигналы свистком, стучите палкой по деревьям. Это может помочь в ваших поисках», - добавляется в сообщении.

Также в случае чрезвычайной ситуации жителей просят обращаться по номеру службы спасения «112».