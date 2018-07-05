РИАМО - 5 июл. Газонокосилка-робот снова начала работу в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», ранее робот успешно отработал в саду весь сезон 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада.

«Стилизованная под божью коровку газонокосилка-робот Husqvarna Automower эффективно ухаживает за газоном возле главной достопримечательности сада – старейшего дуба Гофмана, которому более 210 лет», – говорится в сообщении.

Полностью автоматизированная газонокосилка самостоятельно, без участия человека, стрижет газон на участках до 1 тысячи квадратных метров.

«Мы всегда активно следим за технологиями в сфере садового оборудования. Очень ценим аккуратную, точную и тихую работу, поэтому вновь запускаем в действие газонокосилку-робота. Уверены, она значительно облегчит труды сотрудников по уходу за газонами, станет приятным украшением сада и эффектным зрелищем для наших гостей», – отметил директор сада Алексей Ретеюм.