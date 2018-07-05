РИАМО - 5 июл. Предприниматели начали активно осваивать парковое пространство Москвы, на аукцион до конца 2018 года выставят порядка 400 нестационарных торговых объектов (НТО) в городских парках, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Малый бизнес активно идет в столичные парки, конкурируя на городских аукционах за возможность открыть торговые точки со сладостями, снеками и напитками.

«Право торговли в около 400 парковых НТО планируется выставить на городские аукционы до конца 2018 года. Количество, место размещения, специализацию НТО и его формат определяют сами дирекции московских парков», – сказал директор ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев.

Возможность открыть торговую точку в столичном парке по итогам аукциона появилась у предпринимателей с начала 2018 года. В зону внимания предпринимателей попадают не только объекты с локацией в пределах Центрального административного округа, но и за его пределами.

«О желании малого бизнеса торговать именно в крупных парках за пределами ЦАО говорят итоги аукционов за право торговли в парках Москвы с начала 2018 года. Самая серьезная конкуренция наблюдалась на аукционах за право размещения НТО в усадьбе «Коломенское» и в музее-заповеднике «Царицыно», где в среднем на лот претендовали по шесть участников, а средняя итоговая цена увеличивалась в восемь – девять раз», – отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, в центральных парках конкуренция была более сдержанной. Например, в Саду имени Баумана и саду Эрмитаж в среднем на лот претендовали по три участника. В среднем стоимость прав на размещение НТО в парках ЦАО увеличилась в полтора раза.

Всего с начала 2018 года на единой торговой площадке прошли 163 аукциона за право размещения киосков, торговых автоматов и передвижных торговых объектов (тележек). На участие в аукционах были поданы более 650 заявок.

Предпринимателям предложены варианты специализации НТО – мороженое, кондитерские, выпечные изделия, общественное питание, прохладительные напитки, сувенирная продукция, прокат.