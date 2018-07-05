РИАМО - 5 июл. В Подмосковье заработала горячая линия по вопросу расторжения договоров о реализации туристического продукта, заключенных с туроператором «Натали Турс», практическую помощь в составлении претензий и исков можно получить в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Московской области в Мытищах, сообщается на сайте ведомства.

Ранее генеральный директор компании «Натали Турс» Владимир Воробьев объявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.

«В связи с сообщением туроператора «Натали Турс» об аннулировании всех приобретенных потребителями туров на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно управлением Роспотребнадзора по Московской области организована работа горячей линии для консультирования потребителей по вопросам расторжения договоров о реализации туристического продукта», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», имущественная ответственность за ненадлежащее исполнение туроператором обязательств по всем договорам о реализации туристского продукта возлагается на страховую организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

Кроме того, потребитель имеет право на возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора и компенсацию морального вреда.

«Получить консультационную помощь вы сможете по телефону горячей линии 8 (498) 684-48-03. Также консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления (контактные телефоны территориальных отделов размещены на сайте», — добавляется в сообщении.

Для оказания практической помощи в составлении претензий и исковых заявлений жители могут обратиться в общественную приемную ведомства по адресу: город Мытищи, улица Семашко, дом 2.

«В случае отказа в удовлетворении требований потребителей управление Роспотребнадзора по Московской области готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав и законных интересов», — уточняется в сообщении.

Вопросы по защите прав потребителей туристских услуг, связанные с приостановкой деятельности туроператора «Натали Турс», остаются на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.