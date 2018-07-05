РИАМО - 5 июл. В 2018 году в городском округе Ивантеевка планируют отремонтировать 11 участков автодорог общей протяженностью почти пять километров, всего за два года планируют обновить 42% дорожного покрытия от протяженности всей сети дорог в округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Ивантеевка продолжается ремонт дорог. В этом году в округе запланировано провести ремонт 11 участков муниципальных автодорог общей протяженностью почти пять километров. По итогам голосования на портале «Добродел» в округе будет отремонтировано три участка автодорог общей протяженностью порядка 1,2 километра», - говорится в сообщении.

Это будет часть дороги на улице Железнодорожная, участок ремонта 0,5 километра, улица Оранжерейная, участок ремонта 0,5 километра, улица Толмачева, третий участок ремонта протяженностью 0,22 километра.

На четырех автодорогах ведут работы по фрезерованию и устройству нового дорожного покрытия: это улица Толмачева, два участка ремонта 0,74 километра и 0,9 километра, Центральный проезд (0,33 километра) и Детская площадь (0,38 километра).

Кроме того, работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершены на улице Рощинской (0,24 километра), улице Железнодорожной (0,5 километра), улице Луговой (0,14 километра) и улице Оранжерейной (0,5 километра). На эти участки предстоит нанести разметку и выполнить работы по устройству обочин.

В полном объеме отремонтированы участки улицы Коминтерна (0,64 километра) и проезда Маяковского (0,16 километра).

Ремонтные работы будут проводиться с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Для приведения местной улично-дорожной сети в нормативное состояние из регионального дорожного фонда в 2018 году выделили 38 миллионов рублей.

В 2017 году в городском округе было отремонтировано 19 участков дорог протяженностью 11 километров. За два года в муниципалитете обновят 42% от всей дорожной сети, которая составляет порядка 38 километров.