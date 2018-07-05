РИАМО - 5 июл. Заключительный день третьего фестиваля «Русская опера у стен монастыря» подошел к концу в подмосковной Коломне, где артисты московского музыкального театра «Геликон-опера» исполнили оперу Сергея Рахманинова «Алеко», сообщил в четверг глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«Мы с вами находимся на одной из самых лучших площадей нашего священного города, великого города - эта площадь уже в очередной раз принимает эту оперу. Я очень рад, что губернатор еще раз откликнулся на нашу просьбу и именно здесь проходит вот это замечательное представление», - сказал Лебедев.

Он отметил, что артисты московского музыкального театра «Геликон-опера» представили оперу композитора Сергея Рахманинова «Алеко», которому в этом году исполняется 145 лет.

«Коломна часто откликается на главные культурные проекты. Совсем недавно привозили потрясающего виолончелиста Александра Князева», - добавила советник губернатора Подмосковья по культуре Нармин Ширалиева.

Режиссер спектакля «Алеко» Ростислав Протасов отметил, что зрители фестиваля одни из первых увидели оперу Сергея Рахманинова, так как премьера состоялась месяц назад в театре «Геликон».

«Сегодняшний вечер продолжат концерты из произведений русской классической оперы, персонажи, которые всем известны – это Людмила из оперы «Руслан и Людмила», Борис Годунов и много других произведений. Самое главное, что прекрасные голоса и отличное исполнение порадуют публику этого замечательного города», - добавил Протасов.

Третий фестиваль «Русская опера у стен монастыря» стартовал в подмосковном Серпухове 4 июля. Этот фестиваль — совместный проект губернаторской программы «Наше Подмосковье» и Московской епархии.