РИАМО - 5 июл. Группам людей в количестве до 20 человек, собирающимся посетить Третьяковскую галерею, необходимо получить аккредитацию, чтобы сотрудники музея могли спланировать поток посетителей, проанализировать наличие свободных пространств на экспозициях и соотнести эту информацию с расписанием других мероприятий в залах музея, сообщил РИАМО представитель пресс-службы галереи.

«В первую очередь у нас учитывается безопасность экспонатов и обеспечение качества той информации, которая преподносится гостям музея. В связи с высокой посещаемостью галереи и нагрузкой на залы и экспонаты очень важно знать, сколько гостей придет в залы музея, прежде всего, для того, чтобы спланировать поток посетителей и соотнести эту информацию с расписанием других мероприятий в залах музея, в том числе плановых экскурсий», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что деятельность любого специалиста в залах галереи должна быть идентифицирована. Для этого сотрудники Третьяковской галереи обеспечиваются именными бейджами, а сторонние специалисты получают бейджи, на которых указано: «ГИД-гость». Эта мера необходима, так как нередко в Третьяковскую галерею поступают жалобы от посетителей на то, что некий экскурсовод в одном из залов распространяет неверную информацию.

При этом надо ли обычному посетителю, который хочет поделиться информацией со своими друзьями, надевать бейдж «ГИД-гость», представитель пресс-службы Третьяковской галереи комментировать не стал.

Ранее истфак МГУ принес Третьяковской галерее извинения за своих преподавателей, у которых произошел инцидент с охраной Третьяковки на выставке художника Верещагина из-за нарушения правил посещения музея.

Преподаватели-историки пришли вместе со студентами на выставку Верещагина в Третьяковку обсудить картины и не оформили специальный пропуск для группы, а после замечаний охранников написали открытое письмо с жалобой в министерство культуры.