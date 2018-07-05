РИАМО - 5 июл. Более 20 выпускников школ в Подмосковье набрали 100 баллов за сдачу двух Единых государственных экзаменов, всего в России ребят с такими результатами ЕГЭ – 524 человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Двадцать пять выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов. Столь высокая планка покорилась ребятам из Жуковского, Долгопрудного, Химок, Балашихи, Краснознаменска, Власихи, Лосино-Петровского, Королева, Коломны, Лобни, Протвина, Реутова, Подольска, Красногорска и Дмитровского округа, Лотошинского и Раменского районов», - говорится в сообщении.

Это пока предварительные итоги экзаменов. Окончательные итоги ЕГЭ-2018 еще не подведены.

Всего уже 524 выпускника в России сдали ЕГЭ-2018 на 100 баллов.