РИАМО - 5 июл. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о нарушении ГБУ Московской области «НИИПРОЕКТ» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» при проведении электронного аукциона на оказание транспортных услуг бизнес класса.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС», – говорится в сообщении.