РИАМО - 6 июл. Московский метрополитен готов раздать пассажирам 65 тысяч полулитровых бутылок воды в жаркую погоду, при необходимости запас питьевой воды будет пополнен, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы подземки.

«Мы заранее позаботились о пассажирах. Поэтому еще перед наступлением жарких дней в Москве у нас было 32,5 тысячи литров питьевой воды в полулитровых бутылках. Бесплатная вода пришлась особенно кстати во время чемпионата мира», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 1 июля, в день проведения матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, около входа на станцию метро «Спортивная» была установлена мобильная стойка для раздачи воды.

«Всего за время матча наши сотрудники раздали более 1 тысячи бутылок. Всего же в метро с учетом раздачи на стойках «Живое общение» за день раздали более 2 тысяч бутылок воды», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что стойки «Живое общение» находятся на 13 станциях метро: «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар», и пяти станциях МЦК - «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Деловой Центр» и «Шелепиха».

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно, поэтому раздаем воду даже до «нормативного» повышения температуры на станциях», - заключил сотрудник пресс-службы.

Ранее синоптики сообщали, что к выходным в Московский регион придет потепление, температура поднимется до плюс 25 градусов, а на новой неделе воздух уже прогреется до плюс 29.