РИАМО - 6 июл. Гости Московского планетария смогут побывать на концерте группы Limoncello, которая исполнит рок-композиции на виолончелях, говорится в сообщении пресс-службы планетария.

«Московский планетарий объявил об очередном концерте в Парке неба. Шестого июля 2018 года в 21:00 здесь сыграют рок-хиты на виолончелях. Программу «Неоклассика – рок-хиты на виолончелях» исполнит группа Limoncello», - говорится в сообщении.

Участники коллектива обладают уникальной харизмой – две виолончели, фантастическое сочетание виртуозной техники и тяжелого грува, оригинальные аранжировки всеми любимой музыки, барабанная установка, клавиши и кахон.

Часть аранжировок написал американский аранжировщик и виолончелист Alex Renner. На концерте будут исполнены хиты групп Nirvana, «Агата Кристи», The Police, Scorpions, Metallica, Kiss и другие.

«Музыкальная часть продолжится 1 час 30 минут. Перед концертом посетители смогут самостоятельно ознакомиться с экспонатами Парка неба и увидеть древние инструменты познания Вселенной», - добавляется в материале.