РИАМО - 6 июл. В рамках проекта «Летний кинотеатр» в подмосковном Долгопрудном в пятницу пройдет встреча с популярным российским актером театра и кино Михаилом Башкатовым, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Встреча с артистом под открытым небом пройдет в центральном парке города Долгопрудный в 20:45. Вход свободный.

«В июле в рамках проекта, помимо кинопоказов, запланировано четыре встречи с кинематографистами. Всего в 2018 году в рамках «Летнего кинотеатра» планируется провести 350 кинопоказов и 10 встреч», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Михаил Башкатов известен как капитан команды КВН «МаксимуМ», в составе которой в 2008 году стал чемпионом Высшей лиги КВН, а ранее – обладателем многих других наград.

Башкатов – участник популярных телешоу «Галилео», «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!», «Большие гонки», снимался в таких телесериалах и фильмах, как «Папины дочки», «Кухня», «Кухня. Последняя битва», «Любимцы» и других.

В рамках творческой встречи актер расскажет историю своего становления и успеха, поделится забавными историями с киносъемок, ответит на вопросы зрителей. Завершится встреча показом фильма «Кухня. Последняя битва».