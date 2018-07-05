РИАМО - 5 июл. Более 285 тонн продуктов питания бесплатно получили малоимущие жители Подмосковья в 2017 году в рамках социальной акции от фонда продовольствия «Русь», помощь получили более 170 тысяч подмосковных жителей, в том числе 114 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

«В 2017 год нуждающиеся жители Московской области получили бесплатно 285,5 тонн продовольственной помощи. Проект по бесплатной раздаче еды от благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» заявлен на премию губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича «Наше Подмосковье», - говорится в сообщении.

Продуктовую помощь в рамках проекта получили более 170 тысяч нуждающихся, в том числе 114 тысяч детей из малоимущих семей.

Как отмечается в сообщении, для того, чтобы найти бесплатные продукты, фонд продовольствия «Русь» обращается к производствам, торговым сетям, кафе и ресторанам. В рамках сотрудничества компании отдают бесплатно излишки произведенной продукции, которая уже точно не будет продана.

Фонд оперативно забирает такие продукты со складов производителей и привозит в пункты выдачи в разных городах Подмосковья.

«Для вовлечения в процесс людей, которые также хотят помочь ближним, фонд проводит продовольственные марафоны, когда волонтеры принимают продукты от неравнодушных посетителей магазинов в 18 городах Подмосковья, тем самым давая возможность населению участвовать в социальной акции, не отходя от кассы», - уточняется в сообщении.

В 2017 году пункты выдачи продуктов фонда располагались в 34 городах региона: Щелкове, Котельниках, Домодедове, Красногорске, Сергиевом Посаде, Ивантеевке, Мытищах, Подольске, Жуковском, Видном, Люберцах, Егорьевске, Чехове, Клину, Балашихе, Фрязине, Зарайске, Реутове, Коломне.

Кроме этого пункты выдачи были в Ногинске, Кашире, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Истре, Химках, Дмитрове, Рузе, Ступине, Электростали, Можайске, Пушкине, Солнечногорске и Долгопрудном.

«Наша задача сделать так, чтобы нуждающиеся жители Московской области могли получать хорошие продукты совершенно бесплатно. Есть чудесный ресурс – непроданные товары, мы просто соединяем этот ресурс и потребности населения, чтобы все остались довольны», - отметила вице-президент фонда продовольствия «Русь» по коммуникациям Анна Алиева-Хрусталева.

В рамках проекта в 2017 году на акции фонда продовольствия «Русь» работали около 1,5 тысяч волонтеров Подмосковья.