РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Жители подмосковного Дзержинского смогут читать книги в парке «Сказка» и на площади Торгового центра до конца лета, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В этом году мы впервые реализуем такой проект, как летний читальный зал в парке «Сказка». Уверена, он будет пользоваться спросом среди горожан. Это замечательная возможность во время летней прогулки прикоснуться к книгам, выбрать для себя что-то новое и интересное. Приходите в наш уникальный читальный зал», - сказала начальник отдела культуры администрации Дзержинского Наталья Жмыхова.

Читальный зал работает два раза в неделю: по средам в детском парке «Сказка», по пятницам - на площади у Торгового центра. Время работы - с 11:00 до 18:00. Также жители города смогут получить электронные читательские билеты совершенно бесплатно, в то время как в библиотеке его цена составляет 70 рублей.

«Летний читальный зал – это такая творческая бесплатная акция. Мы, сотрудники библиотек города, выходим на улицы, становимся ближе к нашим читателям. Дети к нам приходят постоянно, мы играем с ними в бадминтон и различные спортивные игры. К сожалению, люди все больше обращаются к электронным гаджетам, но мы стараемся заинтересовать юных читателей бумажными изданиями. Малыши все же любят переворачивать страницы, рассматривать иллюстрации. Я думаю, что бумажная книга никуда не уйдет», - отметила замдиректора централизованной библиотечной системы Дзержинского Анастасия Санеева

В летнем читальном зале будут созданы самые благоприятные условия для семейного чтения и отдыха горожан. Помимо возможности почитать книгу на свежем воздухе, горожане смогут посетить книжные выставки, принять участие в викторинах, познавательных беседах и мастер-классах. Маленьким читателям будут выдавать мелки, карандаши и фломастеры для творчества. Посетителем читального зала может стать любой прохожий.