РИАМО - 5 июл. Строителей в столице оштрафовали почти на 11 миллионов рублей за грязь на дорогах из-за того, что автомобили, задействованные на стройплощадках, выезжали, не очищая колеса, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В 90 случаях пункт очистки колес не был задействован или отсутствовал, в 33 случаях допускался вынос грязи колесами автотранспорта на городскую территорию, в 12 случаях отсутствовала система очистки воды», - говорится в сообщении.

По всем фактам нарушений выдали предписания, оформили 141 постановление об административных правонарушениях на должностных и юридических лиц на общую сумму штрафов 10,87 миллиона рублей.

Ведомство продолжает контроль за соблюдением требований к содержанию стройплощадок и прилегающих к ним территорий.