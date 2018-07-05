РИАМО - 5 июл. В рамках программы «Я выбираю здоровое будущее!» москвичи смогут пройти обследование по выявлению распространенных онкологических заболеваний, сделать это можно будет с 7 июля по 22 сентября по субботам в одной из поликлиник в каждом административном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В течение трех месяцев наши городские поликлиники будут принимать пациентов, которые хотят пройти онкоскрининг. Все обследования и консультации в рамках программы бесплатны для горожан», — сказал руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Пройти обследование по выявлению распространенных онкологических заболеваний жители Москвы смогут с 7 июля по 22 сентября в городских поликлиниках бесплатно, без предварительной записи и направлений.

У женщин возьмут кровь из вены на предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а у мужчин — на наличие признаков рака предстательной железы.

Обследования будут проводить по субботам в одной из поликлиник в каждом административном округе. Результаты можно будет получить по электронной почте либо в своей поликлинике.

Как отметил Хрипун, подобные обследования проводятся в столице регулярно.

«В марте за два дня скрининговое обследование по выявлению предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников прошли почти 16 тысяч москвичей. Всего у 3361 мужчины рак предстательной железы был выявлен в 47 случаях, при этом у 39 человек заболевание обнаружено на начальной стадии. Все они старше 50 лет. Сейчас уже 45 мужчинам назначено лечение, а 17 человек прооперированы», — отметил он.

Программа онкоскрининга получила большое количество позитивных отзывов.