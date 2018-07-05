РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. Две компании из подмосковной Балашихи заплатили налоговым службам долг на общую сумму в размере 1,3 миллиона рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Налоговый орган отправил в Балашихинскую городскую прокуратуру материалы о санкционировании ареста имущества двух организаций, работающих в городе. Из материалов следовало, что указанные организации имели задолженность по уплате налогов на общую сумму около 1,3 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

После изучения всех материалов, поступивших из налоговой службы, прокуратура санкционировала полный арест имущества компаний для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.

В настоящее время организации произвели все налоговые выплаты, а потому арест с их имущества снят.