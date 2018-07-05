РИАМО – 5 июл. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила международные спортивные организации не давать США право проводить соревнования из-за препятствий с получением американских виз иностранными спортсменами, сообщает Федеральное агентство новостей.
Дипломат отметила, что подобные шаги Вашингтона приведут к изоляции США.
«Предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований», — сказала представитель МИДа.
В апреле в США состоялся Кубок мира по вольной борьбе. Соревнования прошли без участия одной из сильнейших команд - сборной России. Американское посольство в Москве отказало команде России в проведении собеседований для выдачи виз, сославшись на нехватку консульского персонала.
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