РИАМО – 5 июл. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила международные спортивные организации не давать США право проводить соревнования из-за препятствий с получением американских виз иностранными спортсменами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия, является очевидной дискриминацией спортсменов, страны и ударом по международному спорту», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что подобные шаги Вашингтона приведут к изоляции США.

«Предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований», — сказала представитель МИДа.

В апреле в США состоялся Кубок мира по вольной борьбе. Соревнования прошли без участия одной из сильнейших команд - сборной России. Американское посольство в Москве отказало команде России в проведении собеседований для выдачи виз, сославшись на нехватку консульского персонала.