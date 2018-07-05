РИАМО - 5 июл. Мосгосэкспертиза согласовала реконструкцию здания ГУП «НПО «Мосгормаш» с последующим устройством надстройки, а также размещением дополнительных цехов и подсобных помещений, говорится в сообщении пресс-службы ГАУ «Московская государственная экспертиза».

«Правительство Москвы активно развивает технопарки, обеспечивая их высокотехнологичным оборудованием. Так, предусмотрено устройство одноэтажной надстройки в двухэтажном здании ГУП «НПО «Мосгормаш» в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. При этом сохранятся существующие цехи и административно-бытовые помещения», – сказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках проекта предполагается реконструкция существующего здания с последующим устройством надстройки в виде одного этажа. На первом этаже расположится вестибюльно-входная группа с постом охраны, помещения приема-отгрузки, а также цехи по сбору замков и мебельной фурнитуры.

На втором этаже запроектирован демонстрационный зал и зал для проведения конференций, кабинеты персонала, переговорные и другие вспомогательные помещения.

На третьем этаже появятся производственные помещения с зоной для сбора отходов, административные помещения, склады, кладовые гардеробные и санузлы.