РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июл. Жители подмосковного Дзержинского могут сдать пластиковые бутылки и крышечки в благотворительный фонд «Стук сердца», на вырученные деньги будут покупать лекарства для детей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Учредители фонда помощи детям «Стук сердца» открыли сбор макулатуры, пластиковых бутылок и крышечек с маркировкой. На собранные средства для подопечных фонда будут приобретать дорогостоящие лекарственные препараты», - говорится в сообщении.

Фонд находится по адресу: улица Ленина, дом №14. По словам директора фонда Елены Бирюковой, количество подопечных семей постоянно увеличивается. Многим детям требуются дорогие лекарства. Помимо спонсорской помощи сотрудники фонда стараются проводить различные акции и мероприятия.

Фонд «Стук сердца» запустил также акцию «Корзина продуктов подопечным семьям». Ежемесячно учредители фонда будут выдавать набор продуктов первой необходимости каждой семье, находящейся на попечении.

«Предоставление корзины продуктов стало возможно благодаря нашему постоянному спонсору, крупному провайдеру. Мы предоставляем каждой семье мясо, крупы, сахар и растительное масло. Набор продуктов может меняться», - отметила Бирюкова.