РИАМО - 5 июл. В четверг Московская областная избирательная комиссия закончила прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Подмосковья, окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«По состоянию на 18:00 5 июля необходимый пакет документов, в том числе листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, сдали представители шести избирательных объединений – региональных отделений политических партий», — говорится в сообщении.

Необходимый пакет документов сдали Лилия Белова, выдвинутая региональным отделением партии «Альянс зеленых», Андрей Воробьев, выдвинутый от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев — от Московского областного отделения партии ЛДПР, Борис Надеждин — от регионального отделения «Партии Роста», Константин Черемисов — от Московского областного отделения КПРФ и Игорь Чистюхин — от регионального отделения партии «Справедливая Россия».

«Теперь Избирательная комиссия Московской области в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. Таким образом, состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля», — уточняется в сообщении.

Со списком муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов, можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Московской области.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные компании в 19 муниципальных образованиях региона.