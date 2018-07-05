РИАМО - 5 июл. Свыше 50 тысяч гостей смогут единовременно посмотреть матчи чемпионата мира по футболу в новой фан-зоне, которую организуют у стадиона «Спартак» в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Предполагается, что более 50 тысяч человек сможет принять новая площадка. Фан-зона будет организована на прилегающей к стадиону территории, внутри огороженного периметра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что открытие новой фан-зоны намечено на 7 июля в 14:00. Тем же вечером там можно будет посмотреть матчи 1/4 финала Швеция - Англия (17:00) и Россия - Хорватия (21:00).

Официальной фан-зоной FIFA является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Тем не менее площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам найти другие места для просмотра игр ЧМ.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.