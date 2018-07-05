РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В микрорайоне Климовск Подольска более 40 домовладельцам грозит административный штраф за отсутствие договоров на вывоз мусора, собственников обязали явиться в теруправление администрации, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (5 июля - ред.) сотрудники территориального управления администрации в микрорайоне Климовск провели рейд по выявлению граждан с отсутствующими договорами на вывоз мусора. Рейд прошел на улицах Суворова, Спартаковский переулок и Парковая. На вышеуказанных улицах более 40 собственников домовладений не имеют договор на вывоз мусора, всем собственникам в почтовые ящики были распространены уведомления с просьбой явиться в теруправление для выяснения причин правонарушений», - говорится в сообщении.

При неявке собственники будут вызваны на административную комиссию для составления актов об административном правонарушении.

Заключить договор на вывоз мусора с компанией можно в будние дни с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, а также в текущую субботу с 9:00 до 14:00 в помещении территориального управления микрорайона Климовск по адресу: улица Ленина, дом №5, кабинет №4. С собой необходимо иметь паспорт собственника.

Согласно закону Московской области «О благоустройстве», в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники жилых домов. Отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; должностным лицам придется заплатить 50 тысяч рублей; юридическим лицам – 300 тысяч рублей.