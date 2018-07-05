РИАМО - 5 июл. Рост экономических показателей региона позволил Московской области увеличить финансирование социальных программ, в том числе больше средств направлять на поддержку пенсионеров и льготников, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Расходы бюджета Московской области в текущем году увеличены на 18 миллиардов рублей и составят 593 миллиарда рублей. Средства будут направлены на поддержку работников и объектов здравоохранения, образования, дольщиков, а также на решение экологических вопросов в регионе.

«За эти годы правительством области и Московской областной думой были приняты важные решения, которые позволили области выйти на качественно новый экономический уровень. Выросли поступления от крупных налогоплательщиков, а недавние наши законы, вводящие льготы для железнодорожных грузоперевозчиков, пивоваренных компаний и крупных бизнес-центров, закладывают еще больший рост ключевых экономических показателей», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что средства от роста экономики идут на увеличение преимущественно социальной части бюджета, на решение актуальных вопросов жителей Подмосковья. В частности – на поддержку пенсионеров и льготных категорий граждан.

«Часть средств будет направлена на введение бесплатного проезда для пенсионеров и льготных категорий граждан на железнодорожном транспорте, а также в метро и в транспорте города Москвы. Сегодня мы утвердили льготный проезд на железнодорожном транспорте: с 1 августа этим правом смогут воспользоваться 1,2 миллиона жителей Подмосковья», - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в четверг губернатор Андрей Воробьев озвучил предложение по предоставлению с 1 сентября права бесплатного проезда на всем общественном транспорте Москвы для пенсионеров Подмосковья старше 60 лет.

«Жители давно говорили о необходимости таких мер на встречах, и они были услышаны. Для этого я сегодня внес поправку в бюджет области – чтобы реализовать предложение губернатора, мы предусмотрели 1,2 миллиарда рублей на 2018 год. Сам закон о льготном проезде в метро и на наземном транспорте Москвы Мособлдума примет на внеочередном заседании в ближайшее время», - заключил председатель парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении всем пенсионерам Подмосковья и столицы, а также ряду льготников права на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения с 1 августа этого года. В общей сложности право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей.

Мособлдума в четверг приняла закон о бесплатном проезде в пригородных электричках для подмосковных пенсионеров. Кроме того, льгота предоставляется лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»; детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения; одному из родителей многодетной семьи; опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту; родителям или законным представителям ребенка-инвалида.

По просьбам жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев решил ввести с 1 сентября 2018 года новую льготу для всех жителей региона от 60 лет и старше, которая подразумевает бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте.