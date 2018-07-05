РИАМО - 5 июл. Почти 30-градусная жара установится в Московском регионе 11 июля после постепенного повышения температуры в предыдущие дни, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, в начале новой недели, 9 июля температура поднимется до плюс 20-25 градусов, ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь.

«Вторник, 10 июля: 22-27 градусов, переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Среда, 11 июля: 24-29 градусов, облачно, без осадков», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили жителей Подмосковья и Москвы о том, что в предстоящие выходные ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура составит 21-26 градусов.