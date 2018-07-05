РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июл. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников 6 июля начнут рыть траншею для прокладки трубопровода, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители микрорайона Силикат! С 6 июля в рамках реализации приоритетного проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода» в микрорайоне планируется начать земляные работы по устройству траншеи для прокладки трубопровода, через который будет осуществляться подача питьевой воды от ВЗУ «Ковровый»», - говорится в сообщении.

Работы будут проводить от дома №19 до ВЗУ «Силикат». Паспорт объекта вывесят на месте производства работ, в целях безопасности территорию огородят. По окончании работ подрядчик восстановит асфальт и газоны. Качественную питьевую воду для жителей микрорайона Силикат планируется подать в дома до 1 сентября.