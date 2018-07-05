РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Следователи в подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело против фирмы, не выплатившей налоги на сумму более 180 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления России по Московской области.

Предварительно установлено, что руководство фармацевтической фирмы с января 2014 по декабрь 2015 года уклонялось от уплаты налогов на прибыль организации и на добавленную стоимость, заключив заведомо фиктивные договоры на оказание услуг с различными обществами, а также использовало заведомо ложные сведения о затратах и полученной прибыли с целью принятия к возмещению налоговых вычетов суммы НДС.

«Таким образом руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов и сборов с организации в общей сумме более 180 миллионов рублей. Следственным отделом по городу Красногорск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения закрытым акционерным обществом от уплаты налогов в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователь запланировал проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.