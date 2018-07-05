РИАМО - 5 июл. Энтузиасты запустили интернет-проект, в рамках которого отметили на карте Москвы места дорожно-транспортных происшествий, предполагается, что анализ этих сведений поможет экспертам оценить дорожную инфраструктуру столицы и предложить меры для снижения смертности на дорогах.

Карта размещена по адресу. На карте точками разных цветов отмечены места дорожных аварий с участием автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Также определенным образом обозначены смертельные ДТП. Пользователи могут отсортировать данные по дате, типу аварии, виду нарушения ПДД и месту рядом с ДТП. Кроме того, есть возможность посмотреть статистику по конкретной улице.

Для каждого случая указано количество погибших и пострадавших. По клику доступны подробности аварии: ее точное время и место, погодные условия во время происшествия, обстановка рядом с местом ДТП. Также опубликованы сведения об участниках инцидента, среди которых: пол, стаж вождения, марка и год выпуска транспортного средства. Представлена схема аварии и панорама места ДТП.

«Карта ДТП» не только собирает данные о ДТП, но и помогает экспертам, активистам, журналистам и прочим неравнодушным анализировать их. Все это может способствовать выявлению реальных причин ДТП, оценке инфраструктуры, а также выработке более качественных программ по повышению безопасности на дорогах», - отмечают авторы проекта.

Карта разработана на общественные средства на основе данных с официального портала статистики ГИБДД. Пока доступны сведения только об авариях в Москве. Авторы не исключают, что при поддержке неравнодушных людей, в том числе финансовой, на сайте появятся карты ДТП для других городов.