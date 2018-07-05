РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил знак отличия начальнику МУ МВД России «Люберецкое» Евгению Романцеву, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В четверг в актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2018 года.

«С благодарственным словом выступил глава Люберец Владимир Ружицкий. За образцовое выполнение задач по обеспечению общественной безопасности на территории городского округа Люберцы по итогам первого полугодия 2018 года он наградил знаком отличия «За службу и доблесть» начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковника полиции Евгения Романцева», - говорится в сообщении.

Также Ружицкий наградил почетными грамотами главы и благодарственными письмами отличившихся сотрудников полиции.

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Виктор Ищенко поблагодарил личный состав МУ МВД России «Люберецкое» за проделанную работу. Он наградил медалями МВД России «За доблесть в службе» заместителя начальника уголовного розыска МУ МВД Алексея Дубровского и оперуполномоченного уголовного розыска Ухтомского отдела полиции МУ МВД Ивана Коротуна», - заключается в материале.