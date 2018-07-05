РИАМО - 5 июл. Одному из ведущих предприятий Подмосковья по выпуску напольных покрытий из полимеров предоставили кредит в 150 миллионов рублей, это позволит компании увеличить объем производства продукции, говорится в сообщении пресс-службы банка «Возрождение».

«Банк «Возрождение» предоставил кредитные линии в объеме 150 миллионов рублей одному из ведущих подмосковных предприятий по выпуску напольных покрытий из полимеров – компании «ЭкоПолимеры». Средства привлекаются для приобретения нового оборудования, материалов и сырья. Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в сообщении.

Новое оборудование и материалы позволят компании на доступных условиях начать выпуск дополнительных видов изделий, увеличить объем производства продукции, удовлетворить спрос на товары предприятия и обеспечить дальнейшее развитие производства.

Как добавляется в сообщении, ООО «ЭкоПолимеры» специализируется на производстве изделий из вспененных листов из композиционного материала на основе этиленвинилацетата. В линейке товаров предприятия: профессиональные спортивные покрытия, экологически чистые напольные покрытия для животноводства, коврики для игровых помещений, туризма и прочее. Компания выпускает комплектующие для обуви, а также подложки под ламинат и паркет.