РИАМО – 5 июл. Извинения за своих преподавателей, у которых произошел инцидент с охраной Третьяковки на выставке художника Верещагина из-за нарушения правил посещения музея, принесли руководители исторического факультета МГУ имени Ломоносова, сообщает «Интерфакс».

Преподаватели-историки пришли вместе со студентами на выставку Верещагина в Третьяковку обсудить картины и не оформили специальный пропуск для группы, а после замечаний охранников написали открытое письмо с жалобой в министерство культуры.

«Исторический факультет МГУ поддержал в этом инциденте музей. Правила посещения Третьяковской галереи требуют, чтобы организованные группы, в том числе школьные и вузовские, специально регистрировали посещение и получили особые бейджи «гида-гостя», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы МГУ выразил надежду, что это событие не разрушит близкие отношения между университетом и художественной галереей, и принес свои извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников факультета.

«Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи. Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией», - уточняется в сообщении.