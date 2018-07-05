РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Администрация подмосковного Подольска нашла трех потенциальных инвесторов для завершения строительства ЖК «Альянс» в микрорайоне Климовск, их представители встретились с обманутыми дольщиками, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В администрации Подольска 4 июля состоялась встреча дольщиков многоквартирных жилых домов на улице Школьная, 41, 43, ЖК «Альянс» с председателем комитета по строительству и архитектуре Сергеем Цаплинским. Дома должны были сдать еще в середине 2015 года, но из-за сложной экономической ситуации застройщик не смог выполнить взятые на себя обязательства. На сегодняшний день работы приостановлены.

«В связи с тем, что у застройщика серьезные финансовые и организационные проблемы, мы пригласили на переговоры по вопросу завершения строительства трех потенциальных инвесторов, которые хотели бы подключиться к решению проблемы ЖК «Альянс»», - сказал Цаплинский.

Новый инвестор должен заключить договор с застройщиком, но при этом обязательным условием является наличие страховки на случай невыполнения условий застройщика. Страховые компании пока не дают гарантии застройщику в связи с его тяжелым экономическим положением. Страховые компании курирует Центробанк, куда за помощью обратились дольщики.

Кроме того, дольщики просят помощи у администрации и лично у главы Подольска Николая Пестова, встреча с которым состоится в ближайшее время. Дольщики надеются, что их проблему смогут обсудить в министерстве строительства Подмосковья и на приеме у губернатора Московской области Андрея Воробьева.