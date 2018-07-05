РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Глава Подольска Николай Пестов поручил проектировщикам подчеркнуть индивидуальность концепции благоустройства парка «Дубрава» элементами из истории микрорайона Климовск, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Проектировщики 4 июля представили главе горокруга концепцию развития парка «Дубрава». В обсуждении приняли участие первые заместители главы администрации Виктор Чуб, Эдуард Щепетев, председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский, начальник территориального отдела «Климовск» Эмиль Акки, заместитель председателя комитета по строительству и архитектуре Михаил Королев.

«В целом, концепция получила одобрение, однако, участники встречи высказали ряд замечаний. Прежде всего, как отметил Пестов, климовскому парку необходима своя стилистическая индивидуальность, основанная на местном историческом материале. В этой связи проектировщикам предоставят краеведческие материалы для поиска «изюминки» и наполнения парка содержанием, близким и понятным каждому жителю микрорайона Климовск», - говорится в сообщении.

Взятые за основу концептуальные решения доработают, посчитают, а реализацию такого масштабного современного проекта разобьюь на этапы для того, чтобы первые видимые результаты преображения парка появились как можно скорее.

Кроме того, участники совещания обсудили перспективу благоустройства общественного пространства в деревне Валищево и варианты макетов скульптурной композиции, которую планируют разместить на кругу при въезде в Подольск на улицу Орджоникидзе.