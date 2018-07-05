РИАМО - 5 июл. Сильный косой ливень с мелким частым градом накрыл подмосковные Химки, при этом продолжает светить солнце, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Норма для июля в Москве составляет порядка 99 миллиметров осадков. Июль – самый дождливый месяц. За пять дней уже выпало около 11% осадков от месячной нормы в Москве, если смотреть данные по станции ВДНХ. В Московской области местами доля от месячной нормы осадков уже составила порядка 30%», - сказал РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

По его словам, в четверг в столице ожидается около 4 миллиметров осадков. На севере и северо-западе Московской области прогнозируются ливневые дожди с градом.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильных порывах ветра в северных и восточных районах региона в четверг.