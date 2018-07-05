РИАМО - 5 июл. С начала 2018 года Москомстройинвест выписал штрафы на общую сумму более 21 миллиона рублей за нарушения, выявленные при проверках финансово-хозяйственной деятельности столичных застройщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сумма штрафов, вынесенных столичным застройщикам по итогам проверок их финансово-хозяйственной деятельности, с начала года составила свыше 21 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, сегодня в столице 286 застройщиков привлекают средства граждан для строительства. Для контроля над их деятельностью Москомстройинвест проводит регулярные проверки.

Среди основных контрольно-надзорных мероприятий - проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщика, проверки ежеквартальной отчетности, проверки раскрытия информации на сайте застройщика в соответствии с законом о долевом строительстве. После выявления нарушений комитет выносит предписание застройщику-нарушителю.

В текущем году Москомстройинвест усилит контроль над деятельностью застройщиков и планирует провести более 3 тысяч различных контрольно-надзорных мероприятий, добавил Тимофеев.