РИАМО – 5 июл. По итогам полугодия россияне купили на 18% автомобилей больше, чем за этот же период 2017-го, позитивное развитие российского авторынка может продолжиться в ближайшие месяцы, сообщает Газета.ru.

«По итогам первого полугодия россияне купили 849221 автомобиль – это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было приобретено 718529 машин. Отдельно же в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 10,8%: россияне купили в этом месяце 156351 машину», - сообщили в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Российский авторынок в 2018-м стал вести себя достаточно позитивно. Только в июне темп роста рынка чуть замедлился по сравнению с тем, что было в начале года.

«Тем не менее почти 11-процентное улучшение по отношению к июню прошлого года – это очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России чемпионата мира по футболу. В целом первая половина 2018 года была успешной для российского автомобильного рынка, и имеются все причины верить, что позитивное развитие продолжится в ближайшие месяцы», — отметил председатель комитета Йорг Шрайбер.

По его словам, в настоящее время автопроизводители в России чувствуют себя очень уверенно и позитивно. По его оценке, кризис в отрасли уже окончательно позади, и общий рост продаж по итогам года составит не менее 10%.