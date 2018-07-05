РИАМО - 5 июл. В поселке Пионерский городского округа Истра открылось первое в Московской области медицинское учреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям - Елизаветинский хоспис, учреждение осмотрел руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Проект реализуется на благотворительных началах - за счет частных пожертвований. Патронаж над новым медицинским учреждением уже взял епископ Русской православной церкви, владыка Пантелеимон.

«Здесь на бесплатной основе предоставляется помощь детям с тяжелыми заболеваниями, включающая в себя: медицинский уход, психологическую поддержку, обезболивание, свето- и звукотерапию, и полный комплекс по реабилитации. Есть детский сад для детей с диагнозом ДЦП, приют для сирот и богадельня. Также организована детская паллиативная выездная служба, оказывающая медицинскую помощь на дому», — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории хосписа идет строительство храма для маломобильных граждан, который после открытия смогут посещать все желающие.

«В комплексное оказание помощи детям планируется внедрить анималотерапию – разновидность психотерапевтической помощи, при которой используются животные. В данном случае для помощи деткам руководители проекта планируют приобрести мини-лошадок», — уточняется в сообщении.

В связи с открытием хоспис срочно нуждается в медицинском персонале различного направления, возможна работа по совместительству.