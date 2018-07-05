РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июл. На форуме «День промышленника - 2018» трудовой династии Кузнецовых из подмосковной Балашихи вручили благодарность, общий стаж семьи составляет около 180 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Форум прошел в доме правительства Московской области в Красногорске.

«Награждали лучшие подмосковные предприятия и специалистов. Благодарность трудовой династии из Балашихи вручил председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Виктор Даниленко», - говорится в сообщении.

Награду из рук Даниленко получила представитель трудовой династии Светлана Кузнецова.

«Благодарность выдана моей маме – Клавдии Ивановне. Она основатель нашей трудовой династии. Она, мой отец, муж и я, двое наших детей работали на заводе «Рубин» в Балашихе. Наш общий трудовой стаж – около 180 лет. Очень приятно, что отметили такой наградой», - сказала Кузнецова.

«Рубин» - это авиационная корпорация, основанная в 1946 году в Балашихе. Предприятие специализируется на проектировании, производстве, испытаниях и ремонте взлетно-посадочных систем самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов.