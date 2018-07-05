РИАМО - 5 июл. Энергоснабжение объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории Подмосковья осуществляется без сбоев, на данный момент на объектах мундиаля в регионе не допущено значимых технологических нарушений в энергоснабжении, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Энергокомпании Московской области в настоящее время работают в режиме повышенной готовности, который будет снят только по завершении турнира», – отметил Пестов.

Московская область стала местом проживания и тренировки девяти национальных сборных-участниц мирового футбольного первенства (Россия, Мексика, Перу, Аргентина, Бельгия, Франция, Иран, Португалия и Тунис). После групповой стадии турнира и игр 1/8 финала на территории региона остаются три сборные – России, Бельгии и Франции.

Кроме того, Подмосковье принимает большое количество болельщиков, футбольных экспертов, спортивных журналистов из многих стран мира. Помимо тренировочных баз, задействованы гостиницы, вокзалы, международный вещательный центр, объекты культуры.

В преддверии чемпионата мира энергетики ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» провели значительную подготовительную работу – был реконструирован ряд энергообъектов, организованы межведомственные учения и тренировки. В настоящее время усилено дежурство оперативного персонала и руководства электросетевых организаций, в готовность приведены порядка 750 аварийно-восстановительных бригад.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.