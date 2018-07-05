РИАМО - 5 июл. В храме преподобного Сергия Радонежского в подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище продолжается устранение недостатков, допущенных подрядчиком при строительстве, храм планируют открыть для прихожан до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В ходе выездного совещания на объекте главе округа Виктору Азарову доложили, какие работы в храме уже выполнены.

«Реконструирована система отопления, добавлено количество радиаторов, сделаны теплые полы. Были замечания по качеству штукатурки, ее тоже пришлось заменить. Провели и наружные работы: замену плитки, устройство отливов», - сказал руководитель проекта компании «ПИК» Юрий Некрасов.

Азаров напомнил, что храм был построен и освящен в 2014 году, но там обнаружилось много недоработок.

«Выяснилось это уже в период эксплуатации здания, поэтому было принято решение произвести его реконструкцию. Мы планируем до конца года открыть этот храм для прихожан в обновленном виде», — добавил Азаров.

В перспективе в храме распишут стены, планируется устройство иконостаса. Подрядная компания, которая будет заниматься росписью, уже определена - это «Домострой».