РИАМО - 5 июл. Представитель банка «Возрождение» приняла участие во вручении подмосковным медработникам сертификатов на жилищную субсидию по программе социальной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В доме правительства Московской области состоялась очередная церемония вручения свидетельств на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека». В мероприятии традиционно принял участие банк «Возрождение», являющийся финансовым партнером программы», - говорится в сообщении.

Новыми участниками программы социальной ипотеки стали 19 специалистов сферы здравоохранения Подмосковья.

Организатором церемонии выступило министерство здравоохранения Московской области. Банк «Возрождение» представила начальник управления по работе с партнерами Ирина Ефремова, которая поздравила участников и рассказала им о схеме взаимодействия с банком и преимуществах его ипотечных программ.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил важность предоставления жилищной субсидии специалистам, соответствующим требованиям программы.

«Привлечение специалистов в медицинские учреждения региона объявлено одной из приоритетных стратегических задач в этом году. Главное оружие в борьбе с дефицитом врачей – социальные бонусы, которые не только стимулируют материально, но и помогают решить проблему с жильем», - сказал Марков.

Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов реализуется в Подмосковье с 2016 года. По ее условиям, правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину - в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник программы только выплачивает проценты по кредиту.

В 2018 году в рамках программы социальной ипотеки банком «Возрождение» выдан 41 ипотечный кредит на общую сумму более 83 миллионов рублей.