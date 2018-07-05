РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Порядка 70 тысяч жителей старше 60 лет из городского округа Люберцы с 1 сентября 2018 года смогут воспользоваться льготой на проезд в общественном транспорте Москвы, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 сентября 2018 года 69 882 жителя старше 60 лет из городского округа Люберцы смогут воспользоваться новой льготой, о введении которой сегодня (5 июля – ред.) сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев», - сказал Ружицкий.

В своем выступлении перед депутатами Московской областной думы губернатор заявил, что с 1 сентября пенсионеры Московской области старше 60 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы. Кроме того, губернатор пообещал с 1 сентября на 15% увеличить зарплату врачам и медсестрам, а также работникам муниципальных учреждений культуры. Молодые учителя получат прибавку в размере 5 тысяч рублей.