РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Старшеклассники из Италии, которые приехали в подольские семьи по программе «Интеркультура», будут изучать русский язык в горокруге до 1 августа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В очередной раз средняя общеобразовательная школа №5 микрорайона Климовск Подольска принимает участие в программе фонда AFS «Интеркультура». В рамках данной программы семь старшеклассников, прилетевших в воскресенье (1 июля - ред.) из Италии, проведут месяц в климовских семьях», - говорится в сообщении.

С ребятами запланированы обзорные экскурсии по интересным и памятным местам Москвы, посещение цирка на проспекте Вернадского, музея-усадьбы Чехова в Мелихове, усадьбы Кусково, прогулка на теплоходе по Москве-реке и обучение русскому языку.

За прошедшие дни итальянцы познакомились со школой №5, гимназией имени Подольских курсантов, побывали в музее-заповеднике «Подолье», в Доме детского творчества «Электрон».