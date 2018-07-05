РИАМО - 5 июл. Информация о падении лифта с 40-го этажа в жилом доме на улице Дыбенко в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы префектуры Северного административного округа столицы.

«В жилом доме по адресу: улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жилой дом обслуживает управляющая компания «СЭУ Фундаментстрой-6». Лифт эксплуатирует компания «Лифттех».

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что лифт с пассажиром внутри упал с 40-го этажа ЖК «Корона Севера» на севере Москвы.

В Главном управлении МЧС России по столице опровергли информацию о падении лифта. По данным спасателей, лифт с человеком внутри опустился с 40-го на 20-й этаж, пассажир смог самостоятельно покинуть кабину. Никто не пострадал, помощь сотрудников МЧС не потребовалась.