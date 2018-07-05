РИАМО – 5 июл. Совет ЕС продлил санкции против России до 31 января 2019 года, их меры направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы страны, передает в четверг Газета.ru.

«Пятого июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2019 года», — заявили в ЕС.

Меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы. Санкции были введены 31 июля 2014 года. После этого их неоднократно продлевали.