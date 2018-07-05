РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 5 июл. В четверг глава подмосковного Жуковского Андрей Войтюк провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 75-летию с начала Курской битвы, сообщил глава в своем аккаунте в Instagram.

«Ровно 75 лет назад, 5 июля 1943 года, началось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. В ходе нее советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе 7 танковых. Потери противника составили 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Потери Красной Армии - более 860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты или пропали без вести», – написал Войтюк.

Глава горокруга в помещении городского совета ветеранов принял участников страшных военных событий.

Курская битва длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Она была запланирована Адольфом Гитлером в ответ на бой под Сталинградом, в ходе которого немцы потерпели сокрушительное поражение. Они хотели напасть внезапно, но их сдал случайно попавшийся в плен сапер-фашист, рассказавший о коварном намерении.