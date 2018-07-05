С приближением четвертьфинала Чемпионата мира страсти накаляются не только среди футбольных фанатов, но и у букмекеров. Неожиданные результаты матчей ЧМ-2018 заставляют менять тактику, а тем, кто ставил на сборную России, уже удалось сорвать хороший куш. Жители Московского региона, которые выиграли на ставках, рассказали РИАМО, как выбирали фаворитов и какие суммы заработали.

Ангелина, 29 лет, чиновник:

«Болельщицей я стала после прорыва нашей сборной в 1/8 на Чемпионате Европы в 2008 году. А в этот раз решила сделать свою первую ставку – на сборную России в матче с Египтом. Причем поставила сразу практически целую зарплату – 70 тысяч рублей, и выиграла! Правда, не так много, как ожидала – всего 18 тысяч (забрала 88 тысяч). Как мне объяснили, очень много людей поставили на победу России. Но меня и такая сумма порадовала, отложила на отдых».

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Марк, 24 года, бармен:

«Я работаю в спортбаре и регулярно делаю ставки на крупные матчи. Интуиции никогда не доверял, всегда полагался на логику – побеждает сильнейший. Поставил на Россию в матче с саудами немного – 5 тысяч, выиграл 11. А потом поставил на аргентинцев в матче с хорватами и проиграл 15 тысяч.

Затем, оценив в целом групповой этап ЧМ, понял, что далеко не всегда лидеры ведут. На свой страх и риск в матче Южная Корея – Германия поставил на корейцев. Много проиграть побоялся, поэтому ограничился 12 тысячами – забрал в итоге 50! На какую-то памятную покупку их потратить не удалось, разошлось по мелочам – купил любимой девушке часы».

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Александр, 46 лет, предприниматель:

© группа "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" Вконтакте

«Не скажу, что я рьяный фанат футбола, но ставки делаю давно и успешно. Например, на выигрыш от ставки за третье место на ЧМ-2014 купил себе внедорожник. Угадал, что вовсе не бразильцы, а голландцы победят. Конечно, и ставка была крупная, рисковал, зато получил 1 370 000 рублей.

На этом чемпионате сначала тоже поднял неплохие деньги – 430 тысяч на победе сборной Колумбии над Польшей, поставив на южноамериканцев 300 тысяч.

Уже думал брать тур в Доминикану, но не успел – поставил на испанцев в матче с нашими.

Результат этой игры, думаю, знают все. Остался ни с чем. Вот теперь думаю, не поставить ли на россиян в матче с хорватами? Может, рискну, хотя теперь уже на меньшинстве не сыграешь – все ринутся ставить на наших».

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Игорь, 31 год, свадебный фотограф:

«Обожаю футбол, но ставки делаю редко – очень боюсь проиграть. Но вот на матче России с Уругваем все-таки рискнул, поставил на уругвайцев 150 тысяч рублей и получил аж 530 тысяч – сам просто очумел от такой суммы! Больше ставить не буду – пока длилась игра, я поседел, несмотря на то, что мои фавориты неплохо вели в счете. Часть денег я перевел в валюту, а часть потратил на новую зеркалку Canon EOS 6D Mark II Body за 95 тысяч рублей. Давно о нем мечтал, и в работе пригодится».

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Александр, 27 лет, безработный:

«Я сдаю две «двушки» в Москве и не работаю, а ставки на футбол – это мое хобби. Правда, мне не особо везет, в основном проигрываю. На ЧМ-2018 не угадал результаты сразу трех матчей, поставив на Германию, Аргентину и Португалию. В итоге проиграл около 100 тысяч рублей. Но внезапно выручила наша сборная.

Если честно, ставку на Россию делал в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечали день рождения друга и прямо из ресторана зарулили в букмекерскую контору. Поставил все, что было с собой – 45 тысяч рублей. Утром жалел об этом и уже в принципе попрощался с деньгами, но тут такой сюрприз! На руки должен получить что-то около 200 тысяч. Тратить прицельно никуда не буду, оставлю себе на жизнь».

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Марина, 21 год, студентка:

© Алла Федина

«Мы делаем ставки вместе с мужем. Особых денег у нас нет, поэтому от 5 до 10 тысяч. До ЧМ этим не увлекались, а сейчас вошли в азарт и не можем остановиться. Ставим только на сборную России, другие команды даже не рассматриваем. Таким образом за два матча – с Саудовской Аравией и Египтом – остались с бонусом в 14 тысяч рублей, потом проиграли 7 тысяч, когда Уругвай победил наших.

И вот настал феерический день: на победе сборной России над испанцами мы выиграли целых 120 тысяч рублей, а поставили всего 10.

Никто же не верил в россиян, а они всем показали. Разделили деньги пополам – по 50 тысяч каждому, а 20 оставили на матч с Хорватией».

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