РИАМО - 5 июл. К 75-й годовщине разгрома фашистских войск в Курской битве 17 июля из Москвы по городам Курской дуги проедет «Поезд памяти» для ветеранов Великой Отечественной войны, также в честь памятной даты в сентябре проведут Всероссийские уроки мужества, сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

«Семнадцатого июля из Москвы поедет «Поезд памяти» для ветеранов Великой Отечественной войны, отправляется с фотовыставкой по Курской битве. На ключевых станциях его будут торжественно встречать, а для пассажиров — проводиться экскурсии. Посетит поезд Тулу, Орел, Курск, Белгород, Прохоровку и другие места», - сказал Кононов.

Он добавил, что Российским военно-историческим обществом третьего сентября будут организованы Всероссийские уроки мужества, посвященные 75-летию Курской битвы.

В четверг, в день годовщины начала Курской битвы в Музее Победы состоялось заседание оргкомитета по подготовке празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. В заседании приняли участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, руководители администрации Орловской, Курской, Белгородской областей, руководители РВИО, Росгвардии, Росмолодежи, «Волонтеров Победы» и военно-исторических музеев.